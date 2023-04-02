Ледяхов оценил вероятность чемпионства «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов оценил шансы «Зенита» стать чемпионом России пятый год подряд.

На текущий момент «Зенит» опережает ближайших преследователей в лице «Ростова» и «Спартака» на 10 очков. Правда, ростовчане свой матч 21-го тура РПЛ ещё не провели.

«Зенит» уже чемпион с вероятностью 99 процентов. У «Спартака» слишком большое отставание: отыграть десять очков за девять туров очень сложно. Тем более «Зенит» по всем параметрам на две, а то и на три головы сильнее всех остальных команд в чемпионате», - высказался Ледяхов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт 9 апреля – против «Локомотива» на поле соперника.