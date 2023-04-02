Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отставке российского тренера Александра Кержакова с поста наставника кипрской «Кармиотиссы».

«Когда он «Нижний Новгород» оставил в Премьер-лиге в прошлом сезоне, да, молодец, выполнил задачи клуба. Почему не остался там – не знаю. А зачем он вообще пошёл в чемпионат Кипра, я не представляю. Кержаков – хороший специалист. Я думаю, что он себя покажет ещё в РПЛ, учитывая его мастерство и опыт в чемпионате России. Зная российскую специфику, он легко может быть в команде РПЛ», — сказал Булыкин.

Под руководством Кержакова кипрский клуб одержал 2 победы в 7 матчах. Вчера, 1 апреля стало известно, что специалист покинул пост главного тренера.