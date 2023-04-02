Президент РПЛ: «Дзюба феерит, он действительно звезда»

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев отреагировал на успешные выступления нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в весенней части сезона.

«Дзюба феерит, для Лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Просто уже забыли, сколько Артём забивал год-два назад. Если ты большой футболист, то можешь быстро набрать кондиции и давать результат», - передает слова руководителя издание Sport24.

34-летний нападающий принял участие в четырех матчах чемпионата России и отметился четырьмя забитыми мячами. Трудовое соглашение Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитано до завершения нынешнего сезона.