В «Зените» оценили интригу в борьбе за чемпионство

Благодаря вчерашней победе над «Уралом» петербургский «Зенит» увеличил отрыв от ближайшего конкурента до десяти баллов. О лидерстве «сине-бело-голубых» высказался гендиректор клуба Александр Медведев.

«Сегодня играет «Ростов» и отрыв может сократиться до семи очков. Почивать на лаврах еще рано. К каждой игре команда будет по-настоящему готовиться», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Уралом» завершился со счетом 2:0. Оба гола забил нападающий Иван Сергеев.

Следующий поединок питерцы проведут на выезде против столичного «Локомотива».