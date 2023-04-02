Юран высказался о работе в «Пари НН»

Известный российский специалист Сергей Юран, последним местом работы которого были подмосковные «Химки», отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Пари НН».

«Я - кандидат на пост главного тренера «Пари НН»? Не знаю. Не читал таких новостей. Не готов об этом разговаривать», - передает слова наставника Sport24.

Ранее появилась информация, что Артём Горлов вскоре будет уволен с поста главного тренера команды из Нижнего Новгорода. Кроме Юрана, на это место претендуют Вадим Евсеев и Андрей Талалаев.

В последнем матче «Пари НН» на своем поле разгромно проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:4.