Писарского усадили в запас «Крыльев Советов»

В воскресенье, 2 апреля, в Самаре состоится поединок 21-го тура чемпионата России между местными «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

Примечательно, что в стартовый состав хозяев не попал один из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги Владимир Писарский. 27-летний нападающий начнет встречу на скамейке запасных.

Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени. Главным рефери будет Сергей Иванов.

В нынешнем сезоне Писарский провел 18 матчей в чемпионате России, записав на свой счет 14 забитых мячей (два – с пенальти) и одну результативную передачу.