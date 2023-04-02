«Краснодар» назвал стартовый состав на матч с «Химками»

В рамках 21-го тура чемпионата России состоится поединок между подмосковными «Химками» и «Краснодаром». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

«Химки»: Гудиев, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Тассано, Гулиев, Хубулов, Магомедов, Кобесов, Главчич, Гильерме.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кордоба, Дэвид.

Матч состоится в Химках и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

«Химки» занимают предпоследнее место, а «Краснодар» - девятое.