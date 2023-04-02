Юран может возглавить клуб РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран может вернуться к работе в Российской премьер-лиге. Как сообщает Metaratings.ru, в услугах специалиста заинтересован «Пари НН». Также рассматриваются кандидатуры Андрея Талалаева и Вадима Евсеева.

Источник отмечает, что нынешний главный тренер команды Артём Горлов будет отправлен в отставку в ближайшее время. Он занимает пост рулевого нижегородского коллектива с декабря прошлого года. Под его руководством команда потерпела четыре поражения.

После 21-го тура «Пари НН» набрал 19 баллов и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.