«Спартак» потерял Промеса - известны сроки восстановления

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес получил повреждение по ходу вчерашнего поединка против грозненского «Ахмата» в рамках 21-го тура чемпионата России.

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», у нидерландского футболиста травмирована икроножная мышца. На восстановление Промесу понадобится от двух до трех недель.

Напомним, что во вчерашнем матче, прошедшем на «Открытие Банк Арене», была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Промес провел 20 поединков. 31-летний форвард забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач.