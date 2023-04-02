«Реал» озвучил цену на Менди

Мадридский «Реал» не будет продавать Ферлана Менди меньше, чем за 60 миллионов евро, несмотря на то, что в последнее время 27-летний латераль выражает намерение уйти, сообщает Fichajes. На его услуги есть свои претенденты, это «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», и теперь они могу посчитать свои свободные деньги и определиться, потянут ли они по финансам игрока сборной Франции.

Напомним, что Менди выступает за мадридский клуб с 2019 года, ранее он защищал цвета французского «Лиона», а также поиграл за «Гавр». В сборную Франции привлекается с 2018 года, но стать чемпионом мира в том году он не успел.