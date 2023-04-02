Дзюба раскрыл свою цель на остаток карьеры

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба заявил о намерении забить больше голов, чем Александр Кержаков. В официальных матчах 34-летний форвард «железнодорожников» отстает от экс-игрока «Зенита» на десять мячей - 223 против 233.

«Хочу догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры - точно. Это большая цель. Керж - величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», - передает слова Артёма «Матч ТВ».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале нынешнего года, подписав трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Премьер-лиги нападающий провел четыре поединка, записав на свой счет шесть забитых мячей.