Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба раскрыл свою цель на остаток карьеры

02 Апреля 2023 • 11:59 Комментировать

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба заявил о намерении забить больше голов, чем Александр Кержаков. В официальных матчах 34-летний форвард «железнодорожников» отстает от экс-игрока «Зенита» на десять мячей - 223 против 233.

«Хочу догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры - точно. Это большая цель. Керж - величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», - передает слова Артёма «Матч ТВ».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале нынешнего года, подписав трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Премьер-лиги нападающий провел четыре поединка, записав на свой счет шесть забитых мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Кержаков Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Оренбург Оренбург
2.01 3.85 3.55
Видео
02.04.23 в 14:00
Химки Химки
Краснодар Краснодар
4.50 4.10 1.74
Видео
02.04.23 в 16:30
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
5.40 4.00 1.65
Видео
02.04.23 в 19:00
Ростов Ростов
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.54 4.20 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
13:42 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ: «Дзюба феерит, он действительно звезда»
13:31 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» оценили интригу в борьбе за чемпионство
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
13:24 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался о работе в «Пари НН»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Писарского усадили в запас «Крыльев Советов»
13:10 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» назвал стартовый состав на матч с «Химками»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Юран может возглавить клуб РПЛ
12:58 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» потерял Промеса - известны сроки восстановления 1
12:14 · Россия. Премьер-лига
«Реал» озвучил цену на Менди
11:59 · Россия. Премьер-лига
Дзюба раскрыл свою цель на остаток карьеры
11:52 · Россия. Премьер-лига
Масалитин рассказал, чего ждёт от матча «Факел» - ЦСКА
11:24 · Россия. Премьер-лига
Маслов - о проблемах «Спартака» с реализацией: «Надеюсь, скоро нас прорвёт»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита»: «Сделан ещё один важный шаг вперёд»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Маслов высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Все новости
Рекомендуем