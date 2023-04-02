Масалитин рассказал, чего ждёт от матча «Факел» - ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от поединка между «армейцами» и воронежским «Факелом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Воронеж дома играет хорошо, агрессивно, не от обороны. Но и ЦСКА перестроился. Ожидаю результативный матч. Моментов будет много, а если будет и реализация - будет хорошая игра», - приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Матч пройдет на стадионе в Воронеже сегодня, 2 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой ЦСКА занимает пятое место, а «Факел» располагается на 14-й строчке.