Маслов - о проблемах «Спартака» с реализацией: «Надеюсь, скоро нас прорвёт»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о результате вчерашнего поединка против грозненского «Ахмата» в рамках 21-го тура чемпионата России. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась вничью со счетом 0:0.

«Результат неудовлетворительный. Сзади сыграли на ноль, но не смогли забить. Как исправить проблемы с реализацией? Нужно работать над ее решением. Надеюсь, скоро нас прорвет», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

После 21-го тура Российской премьер-лиги московский коллектив набрал 41 балл и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч «красно-белые» проведут против «Урала» в Кубке России.