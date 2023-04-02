Гендиректор «Зенита»: «Сделан ещё один важный шаг вперёд»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над екатеринбургским «Уралом» в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

«Команда вышла на игру против «Урала» полностью мобилизованной. Если посмотреть на все показатели, то очевидно преимущество «Зенита». Сделан еще один важный шаг вперед», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что «Зенит» отпраздновал победу со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий Иван Сергеев.

После этого матча петербургский коллектив увеличил отрыв от второго места до десяти баллов.