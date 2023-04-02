Игрок «Спартака» Маслов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о шансах «красно-белых» побороться с петербургским «Зенитом» за чемпионство в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Выбыл ли «Спартак» из чемпионской гонки? Не хочу об этом говорить. Наша цель остается прежней - выигрывать все игры. И в Кубке, и в чемпионате», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне «Спартак» потерял очередные очки, сыграв на своем поле вничью с грозненским «Ахматом» (0:0).

После 21-го тура чемпионата России «красно-белые» занимают третье место, отставая от идущего первым «Зенита» на десять очков.