Семёнов: «Очко со «Спартаком» иногда дороже победы»

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов высказался о результате поединка против московского «Спартака» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Ничья со «Спартаком» - хороший результат. Довольны самоотдачей: все бились, как в последний раз. Очко со «Спартаком» иногда дороже победы», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

По итогам 21-го тура чемпионата России «Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. В свою очередь «Ахмат» с 33 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.