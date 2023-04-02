Байрамян: «Очень рад, что выбрал Армению»

Решивший выступать за сборную Армении полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признался, что утратил надежду получить приглашение в российскую сборную. При этом одиннадцать лет тому назад, в 2012 году, его приглашали в молодежную сборную России.

- Не буду лукавить: если бы был нужен сборной России, то когда-нибудь меня бы туда вызвали. Но вызова не происходило, а мне было уже 27 лет. Ждать дальше было бессмысленно. Очень рад, что выбрал Армению и играю за нее, - цитирует слова игрока издание «Спорт-Экспресс».

Хорен Байрамян дебютировал в армянской сборной три года назад - в 2020 году.