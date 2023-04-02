Бубнов сделал прогноз на матч «Химки» - «Краснодар»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке 21-го тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и «Краснодаром».

«0:1. «Краснодар» сильнее «Химок» по всем параметрам. Надо только добавлять в стабильности и не расслабляться. Уверен, место, которое «быки» сейчас занимают, их не устраивает», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч «Химки» - «Краснодар» состоится в воскресенье, 2 апреля, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.