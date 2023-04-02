Бубнов дал прогноз на матч «Факел» - ЦСКА

Программа матчей 21-го тура Премьер-лиги продолжится встречей в Воронеже между местным «Факелом» и московским ЦСКА. Своим мнением по этому противостоянию поделился экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«1:2. «Армейцев» ждет тяжелая игра. Воронежцы настроятся на ЦСКА и будут уверенно выглядеть на своем поле. Но команде Федотова побеждать необходимо: она ведь борется за тройку!» - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Факел» - ЦСКА пройдет сегодня, 2 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице, а москвичи идут на пятой позиции.