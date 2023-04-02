Бубнов оценил шансы «Спартака» на второе место в РПЛ

Бывший защитник сборной СССР и столичного «Спартака», а в данный момент футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «красно-белых» в борьбе за второе место в Российской премьер-лиге.

«Спартак» многовато теряет очков. Поэтому я и не верил в их борьбу за чемпионство. Уже четыре очка потеряно. При нынешних раскладах «Ростов» выглядит фаворитом в борьбе за второе место», - приводит слова Александра издание Sportbox.

В рамках 21-го тура чемпионата России спартаковцы сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0). Подопечные Гильермо Абаскаля с 41 очком занимают третье место в турнирной таблице.