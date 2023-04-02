Спиридонов: «Спартаку» надо не просрать серебро»

Волейболист и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов поделился о турнирном положении «народной команды» после ничейного исхода поединка против «Ахмата» (0:0) в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

На «Зенит» равняться не надо, он золото не отпустит уже. Надо не просрать свое серебро. А золото нам никто не отдаст», - приводит слова Спиридонова «Матч ТВ».

Следующий матч в чемпионате России «Спартак» проведет против «Динамо» в субботу, 8 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена».

После 21-го тура подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.