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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спиридонов: «Спартаку» надо не просрать серебро»

02 Апреля 2023 • 09:13 Комментировать

Волейболист и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов поделился о турнирном положении «народной команды» после ничейного исхода поединка против «Ахмата» (0:0) в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

На «Зенит» равняться не надо, он золото не отпустит уже. Надо не просрать свое серебро. А золото нам никто не отдаст», - приводит слова Спиридонова «Матч ТВ».

Следующий матч в чемпионате России «Спартак» проведет против «Динамо» в субботу, 8 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена».

После 21-го тура подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Спиридонов
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