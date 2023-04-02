Агент Сафонов объяснил, почему «Спартак» не победил «Ахмат»

В рамках 21-го тура чемпионата России московский «Спартак» расписал мировую с грозненским «Ахматом». Футбольный агент Алексей Сафонов объяснил, чего не хватило подопечным Гильермо Абаскаля для победы.

«Спартак» наиграл на победу. Просто подвела реализация, ну и шикарно сыграл Шелия. Кроме того, мне показалось, что все-таки в первом тайме надо было ставить пенальти в ворота гостей», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на десять баллов.