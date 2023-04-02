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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал причины проблем «Спартака»

02 Апреля 2023 • 08:02 Комментировать

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин, поигравший за московские «Динамо» и «Локомотив», поделился мнением о неудачной игре «Спартака после возобновления Российской премьер-лиги.

«Проблемы «Спартака» связаны с тем, как команда провела зимние сборы. А также с неумением иностранных футболистов распределить предсезонку на два месяца», - цитирует Дмитрия Vprognoze.ru.

Напомним, что в матче 21-го тура Премьер-лиги «красно-белые» не смогли победить грозненский «Ахмат» (0:0).

После 21-го тура «Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин
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