Пономарёв рассказал, что нужно ЦСКА для победы над «Факелом»

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА встретится с воронежским «Факелом». Своими ожиданиями от поединка поделился ветеран «армейского» клуба Владимир Пономарёв.

«Ни в коем случае нельзя расслабляться. В любом сопернике нужно видеть достойного оппонента, выходить на каждую игру, как на последнюю. Только в таком случае будет результат», - приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Матч ЦСКА против «Факела» состоится сегодня,2 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этой игрой «армейцы» занимают пятое место в таблице РПЛ, а воронежцы идут на 14-й строчке.