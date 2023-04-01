Кержаков пояснил, почему расстался с «Кармиотиссой»

Как известно, Александр Кержаков расстался с кипрской «Кармиотиссой», в интервью одному из кипрских порталов он пояснил, почему принял такое решение после всего лишь семи матчей у руля команды. По словам Кержакова, он увидел необходимость в изменениях, обсудил ее с президентом клуба и теперь считает, что таким образом смог ему помочь.

- Я думаю, что команда нуждается в изменениях, которые помогут ей в непростой период. Я поговорил с президентом, мне пора уходить. Этим решением я хочу помочь команде выполнить поставленные цели, - цитирует слова Кержакова protathlima.cyprustimes.com.

Где собирается работать он в дальнейшем, пока что, увы, неизвестно.