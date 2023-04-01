Карпукас: «Есть настроение, есть позитивные эмоции, есть результат»

Московский «Локомотив» продолжает давить соперников - одержана уже четвертая победа кряду, на сей раз москвичи уничтожили «Пари НН», забив тому четыре безответных мяча. События игры прокомментировал полузащитник московского клуба Артем Карпукас.

- Очень рады этой победе. Нам сейчас нужно набирать очки в каждом матче и здорово, что так и получается на деле. Есть настроение, есть позитивные эмоции, есть результат, - цитирует слова игрока Sport24.

Напомним, что дела клуба резко пошли в гору после смены тренера - команду возглавил бывший наставник «Пари НН» Михаил Галактионов. Но в следующем туре «Локомотиву» предстоит сыграть с «Зенитом».