Шелия: «Со «Спартаком» и раньше хорошо играл»

В матче двадцать первого тура российского чемпионата «Ахмату» удалось выстоять в противостоянии со «Спартаком», несмотря на отчаянные попытки москвичей заставить гостей капитулировать. Голкипер Гиорги Шелия считает, что провел один из лучших матчей в своей карьере.

- Я считаю, что со «Спартаком» и раньше играл хорошо. Наверное, сегодняшняя игра входит в топ-20 лучших матчей в карьере. Сегодня от «Спартака» было много моментов, но это часть игры, надо спасать, - заявил Шелия в интервью РИА Новости.

В следующем туре российского чемпионата грозненский «Ахмат» примет дома «Урал».