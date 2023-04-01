Алаев высказался о возможном уайлд-кард для 2DROTS в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о возможном предоставлении специального приглашения для медийной команды 2DROTS для участия в РПЛ.

Он отметил, что спортивный принцип превыше всего, и он всегда поддерживал Медиалигу, но это большой спорт, ведь для того, чтобы добиться этого права недостаточно быть популярным.

«Некоторые команды из медиафутбола пробуют себя в профессиональной лиге. Выигрывай Вторую, Первую лиги — и добро пожаловать. Тогда мы будем рады», - передаёт слова Алаева Sport24.

На прошлой неделе 2DROTS обыграли ЦСКА со счётом 2:1 в товарищеском матче.