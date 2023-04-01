Президент РПЛ Алаев высказался об упрощении системы Fan ID

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался об упрощении системы Fan ID.

Спортивный деятель отметил, что все знает, кто и кому дал это поручение, и выразил благодарность, что РПЛ включили в эту работу с клубами.

«Их предложения уже проанализировали с точки зрения возможности финансовой реализации, безопасности. Надеюсь, что все вместе мы выполним поручение, которое нам дали», - приводит слова Алаева «Чемпионат».

Напомним, что паспорта болельщиков с нового календарного года необходимы для посещения всех стадионов РПЛ, а ранее президент России Владимир Путин потребовал реформировать действующий закон.