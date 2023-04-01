Алаев высказался о вариантах нового формата Суперкубка России

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о вариантах по изменению формата Суперкубка России.

«Есть пример розыгрыша из двух матчей, есть испанский пример, где зимой проводят «финал четырёх». У нас в ближайшее время вряд ли появятся официальные международные матчи для клубов, а мы хотим играть, мы хотим больше топовых матчей. Суперкубок, каким бы ни был формат – два матча, четыре команды, шесть команд (я сейчас фантазирую) – но это будут топ-команды, это будет интересно публике, это будет интересно спонсорам.

Мы обсудим это, уже подготовили презентацию для клубов, покажем журналистам. Не надо бояться меняться.

Может ли Суперкубок пройти не в России зимой? Я бы не исключал все варианты. Нужно сесть и подумать. Нужны матчи, нужны деньги, нужда интрига. Хорошие были бы матчи в формате «финала четырёх»? Хорошие. Надо посмотреть, когда мы это можем сыграть. Может, в декабре, может, перед стартом второй части сезона, может, перед началом сезона летом…» - сказал Алаев журналистам.