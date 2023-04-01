Формат Суперкубка России может измениться

Формат розыгрыша Суперкубка России может измениться. Об этом рассказал Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги.

«Нам стоит подумать об изменении формата Суперкубка. Кубок показал, что можно менять формат, зарабатывать деньги, и быть интересными публике», - сказал Алаев журналистам.

В настоящий момент Суперкубок России разыгрывается в классическом формате. Трофей разыгрывается в один матч, в котором принимают участие действующий чемпион и обладатель национального кубка. Если один и тот же клуб выиграл РПЛ и Кубок, то в битве за суперкубок участвуют чемпион и вице-чемпион.