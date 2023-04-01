«Тут засранцев нет»: Дзюба раскрыл секрет «Локомотива»

«Локомотив» выиграл все четыре матча чемпионата России в марте-апреле. После крупной победы над «Пари НН» со счётом 4:0 форвард Артём Дзюба, оформивший дубль, высказался о своей игре и секрете команды.

«Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодёжи. На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет «Локомотива», - сказал Дзюба, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале. В четырёх матчах за «железнодорожников» в Премьер-лиге 34-летний нападающий записал на свой счёт шесть голов.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 9 апреля – против «Зенита» на своём поле.