В «Локомотиве» не обсуждают новый контракт Дзюбы – источник

Артём Дзюба здорово начал свой путь в «Локомотиве», но в клубе пока не обсуждают новый контракт для форварда. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что разговоры о возможном предложении Дзюбе нового трудового соглашения отложены на конец сезона. Этот вопрос будет зависеть от результатов.

Как известно, Артём Дзюба забил шесть голов в четырёх матчах за «Локомотив» в Премьер-лиге. В следующем туре команда Михаила Галактионова будет принимать «Зенит» на своём поле.

На текущий момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.