«Сочи» - последний клуб РПЛ, забивший в текущем сезоне со стандарта

Сегодня футбольный клуб «Сочи» сенсационно обыграл в Москве местное «Динамо» - 2:0. Примечательна эта победа ещё и тем, что сочинцы не только забили свой первый мяч в сезоне Премьер-лиги с углового удара, но и вообще со всех стандартных положений, за исключением 11-метровых ударов. Автором гола на 67-й минуте встречи стал Ваня Дркушич.

До сегодняшнего дня сочинцы были последней командой РПЛ, не забивавшей со стандартных положений, уточняет статистический портал Opta.

Напомним, что исход сегодняшней игры решили не только два гола, но и сейв второго голкипера сочинцев Дениса Адамова. Посмотреть видео спасения можно здесь.

В следующем туре «Сочи» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов», встреча планируется на 9 апреля.

Чудесный выход Адамова и злой рок «Динамо»: 10 игроков «Сочи» увезли победу из Москвы