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Денис Адамов: «Мне не очень верилось, что мы забили, тем более два»

01 Апреля 2023 • 16:20 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Сочи
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - «Сочи» (0:2) Денис Адамов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первое касание на футбольном поле - это отбитый пенальти. Дальше разводили руки в сторону. Что это за жест такой?

- От неожиданности, я думаю, в первую очередь. Очень приятно так выходить, помогать команде, еще и доиграть на ноль. Поэтому не знаю, было такое чувство, не понимал, что происходит, поэтому разводил. Честно, не могу сейчас ничего сказать.

- После первого гола «Сочи» была такая же реакция, а после второго гола вашей команды вы уже за голову схватились.

- Если честно, не верил, что… Не то, что не верил, так неправильно сказать. Сами видели, как давалась игра, было очень тяжело, поэтому так, да. Мне не очень верилось, что мы забили, тем более два.

- Секрет пенальти - пауза была долгая во время замены, когда вы появлялись на поле. Кто-то из представителей тренерского штаба бегал за ворота и носил туда бутылки, на которых могли быть подсказки. На это обращали внимание?

- Нет, если честно, обычная бутылка, я люблю, чтобы было много воды, чтобы я мог попить и ребята. Особо никто не говорил, тренеры пожелали удачи, а так я пенальти не разбирал. Жозик мне там немного подсказал кое-что, между нами останется. Как видите, пенальти краснодарских ребят получается отбивать. Приятно.

- Показалось, что команда тяжеловата. Как прошли эти две недели, насколько интенсивными были тренировки?

- Тяжеловато. Да и то, что мы в меньшинстве играли. До удаления игра равная была, владели даже преимуществом. Может быть, моментов не создали, но были всегда на мяче. Я думаю, в основном с этим связано. Понятное дело, что у нас было два тяжелых поражения, дай бог, что все сегодня так произошло. Мы очень рады и будем дальше работать, чтобы прогрессировать все вместе.

- Это первая награда?

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- Нет, была еще когда два пенальти отбил с «Ростовом». Чтобы эту награду дали, надо отбить хотя бы один пенальти.

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Сочи Денис Адамов
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