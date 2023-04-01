Дзюба: «Мне в «Нижний Новгород» нужно было приветик передать, чтобы там начали разбираться в футболе»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Локомотив» (0:4) Артём Дзюба поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- После возвращения это уже которая статуэтка по счету?

- Вторая или третья, я не считал. Спасибо огромное, в любом случае, тому, кто выбрал меня. Спасибо Дмитрию Сенникову, он в футболе разбирается. Футбол - это командный вид спорта, поэтому без ребят, без передач не было бы этого, поэтому я благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, поэтому очень важная, очень уверенная победа. Мы продолжаем свою серию, это очень радует нас.

- Следующий соперник - «Зенит». Закончится эта серия, или будете продолжать?

- Будем продолжать. Мы стараемся, потому что сегодня была непростая игра, все понимали, тем более, мне в «Нижний Новгород» нужно было приветик передать, чтобы там начали разбираться в футболе, это на будущее. В целом готовимся к «Зениту», нет непобедимых команд, поэтому будет очень интересный матч. Тем более, мы дома играем.

- Что за приветик?

- Все, кто знают об этом, в руководстве очень много сомнений и некрасивых вещей они говорили, поэтому на футбольном поле всё доказали и показали.