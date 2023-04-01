Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Мы истосковались по трофеям!»

Роман Бабаев, занимающий должность генерального директора ЦСКА, высказался о трофеях.

«Конечно, мы держим в голове победу в Кубке России, продолжаем борьбу. Мы уже истосковались по трофеям! Это и команда понимает, и Владимир Валентинович [Федотов] прекрасно осознаёт. Приложим все усилия, чтобы добиться этой цели», - сказал Бабаев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В полуфинале верхней части сетки Кубка России ЦСКА будет играть против «Крыльев Советов». Первый матч команды проведут уже в ближайшую среду, 5 марта.

ЦСКА в последний раз выигрывал трофей в 2018 году. Тогда «армейцы» завоевали Суперкубок России, обыграв «Локомотив» с минимальным счётом 1:0.