Павлюченко: «Дзюба и сборной бы помог, но там личные тёрки с Карпиным»

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко сказал несколько слов об Артёме Дзюбе. Как известно, нападающий с февраля выступает за «Локомотив». По итогам марта Дзюбу признали лучшим футболистом Премьер-лиги.

«Сейчас заметно, как хорошо Дзюба выглядит физически. Неслучайно забрал награду за лучшего игрока марта, считаю, что он и сборной бы помог, но там свои личные тёрки с Карпиным. Дай бог, чтобы дальше так играл и забивал», - сказал Павлюченко в ходе интервью для «Матч ТВ».

Напомним, что Артём Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020, когда команду тренировал Станислав Черчесов. При Валерии Карпине Дзюба в национальную команду не вызывался. При этом изначально он сам решил не играть за сборную, чтобы сосредоточиться на клубном футболе.