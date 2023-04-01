«Не спит по ночам»: Павлюченко высказался о Карпине

Известный в прошлом футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о Валерии Карпине.

Напомним, что недавно Карпин заявил, что не держится за работу в сборной России. На эти слова довольно резко отреагировал Олег Матыцин – министр спорта России.

«Возможно, он воспринял слова журналиста по-другому, а тему подхватили. Я знаю Георгиевича [Карпина] давно, это человек, который переживает за результат каждой игры, не спит по ночам. Думаю, что его слова просто неправильно интерпретировали», - сказал Павлюченко, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Отметим, что в марте сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0). В следующий раз национальная команда соберётся в июне.