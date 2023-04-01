Галактионов объяснил замену всех защитников перед матчем с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- С возвращением в Нижний Новгород. С каким настроением вы приехали сюда?

- Настроение хорошее. С учетом тех игр, которые у нас были, с учетом того, что этот город и клуб небезраличный. Очень приятно, что нас вчера очень тепло встретили нижегородские болельщики в отеле. Поэтому настроение хорошее. Единственное, что естественно на поле друзей нет. Нам сегодня надо побеждать и двигаться дальше. Только все мысли об этом.

- Шесть изменений в стартовом составе, в частности полностью новая линия обороны. С дисквалифицированными понятно, а что с центральными защитниками? Почему их решили поменять?

- По ряду причин. Кто-то получил небольшое повреждение, кто-то приболел, поэтому изменения естественные. Плюс, как вы сказали, есть игроки, которые пропускают с перебором карточек.

- Насколько готов Баринов?

- Мы его немножко дозировали. Он тренировался и тренировался хорошо. Он готов выйти на поле, как и все игроки стартового состава.