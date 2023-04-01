Горлов - о техническом поражении от «Торпедо»: «Сейчас думать об этом неправильно»

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Как команда провела вот этот перерыв на сборные? Довольны ли товарищеской игрой с «Химиком»?

- Мы сыграли матч с «Химиком» для того, чтобы был недельный цикл, чтобы не выбиваться из игрового тонуса. Поэтому мы довольны, понятное дело, соперник со второй лиги, но мы свои цели выполнили, задачи, представленные на этот матч, по большому счету, решили.

- Как клуб отреагировал на техническое поражение от «Торпедо»? Законченная ли эта история сейчас?

- Сейчас думать об этом неправильно, нужно смотреть вперед и выиграть у «Локомотива», поэтому все наши мысли сейчас о том, что будет сегодня. Сегодняшний матч самый главный.

- По какой схеме будет играть «Пари НН»? Присутствие Никиты Каккоева предусматривает разные варианты, и в два центральных, и в три.

- 11 человек будет гоняться, 11 человек - атаковать, как всегда.