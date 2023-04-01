Бердыев: «Достаточно неплохо поработали, поэтому с оптимизмом смотрим в следующий отрезок матчей»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Насколько продуктивно вы воспользовались этой двухнедельной паузой, что нарабатывали в первую очередь?

- Я думаю, что мы достаточно неплохо поработали, поэтому с оптимизмом смотрим в следующий отрезок матчей.

- Изменился как-то тренировочный процесс у футбольного клуба «Сочи»?

- В какой-то степени больше функционально, чем тактически.

- Что важнее по результатам последних матчей сегодня - забить или не пропустить?

- У каждой команды бывает серия удачных и неудачных матчей. Главное - сделать выводы из этих прошедших матчей. Я думаю, мы их сделали.

- У «Динамо» сегодня сильная ротация, много молодых в заявке. Обращали ли вы на это внимание? Что конкретно важно для «Сочи» в составе «Динамо» сегодня?

- Нет, «Динамо» - достаточно амбициозный клуб, там достаточно квалифицированные молодые футболисты, их много. Поэтому я думаю, что матч должен быть интересным.