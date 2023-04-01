Йоканович не исключает дебюта в РПЛ молодых игроков

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Как я и говорил, я не работаю исключительно только со стартовым составом, у нас по тем или иным причинам выбыли некоторые игроки. Но нам важен весь состав, вся обойма, и сегодня мы подходим к игре с оптимизмом для того, чтобы одержать победу.

- Много молодых в заявке сегодня. Какова вероятность их дебюта в РПЛ уже в сегодняшнем матче?

- Всегда есть такая возможность. Сегодня нам противостоит достаточно опытная команда со своими сильными сторонами. В то же время мы противопоставим свои сильные стороны и отдадим все силы для того, чтобы сыграть. Но как пойдет ход матча, и насколько будет возможность выпустить того или иного игрока, посмотрим.