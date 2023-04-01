Ловчев: «По моему мнению, сборной у нас сейчас нет»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев, высказал своё мнение о сборной России.

«По моему мнению, сборной у нас сейчас нет. У нас есть люди с российским паспортом и человек, числящийся тренером сборной», – цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Напомним, сборная России из-за санкций не может принимать участие в международных соревнованиях. В последних двух товарищеских матчах команда Валерия Карпина сыграла против сборных Ирана и Ирака. Первый поединок закончился вничью, а второй – победой России со счётом 2:0.

Ловчев также припомнил фразу главного тренера Валерия Карпина, который сказал, что его ничего не держит в сборной России.