В «Маккаби» высказались о возможном назначении Талалаева

В израильском «Маккаби» прокомментировали информацию о возможном назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.

«Мы не комментируем слухи и домыслы СМИ», - заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба из Тель-Авива.

Информация об интересе «Маккаби» к Талалаеву была опубликована в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

Напомним, что последним местом работы 50-летнего специалиста было московское «Торпедо». До этого Талалаев возглавлял подмосковные «Химки», самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат» и ряд других клубов.