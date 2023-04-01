Дзюба и Пиняев - в старте «Локомотива» на матч с «Пари НН»

Московский «Локомотив» встретится на выезде с «Пари НН» в поединке 21-го тура Российской премьер-лиги. Стали известны стартовые составы команд на предстоящую игру.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Михайлов, Кротов, Сулейманов.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Митай, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

В преддверии сегодняшнего матча хозяева занимают 13-е место, а гости располагаются на 11-й строчке.