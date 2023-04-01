Тюкавин и Макаров - в стартовом составе «Динамо» на матч с «Сочи»

В рамках 21-го тура чемпионата России состоится поединок между московским «Динамо» и «Сочи». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Норманн, Фомин, Гагнидзе, Гладышев, Макаров, Тюкавин.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «Динамо» идет на шестом месте, а «Сочи» - на девятом.