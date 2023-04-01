Ветеран ЦСКА объяснил, почему не нужно возвращать Фернандеса

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в стан «армейцев».

«Он не нужен. В обороне не играл. Играл свободного художника, так, для кухарок. Во-вторых, у Марио возраст. У нас полно хороших защитников. Марио дважды нам не нужен», - передает слова ветерана ЦСКА издание«Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Фернандес выступает у себя на родине за «Интернасьонал» на правах аренды. Его соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца текущего года.

За ЦСКА 32-летний защитник выступал с 2012 по 2022 год.