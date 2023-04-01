В ЦСКА назвали задачу на остаток сезона

Роман Бабаев, который является генеральным директором московского ЦСКА, обрисовал задачу команды на остаток нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Задача - попасть в призовую тройку. Можно ради популизма сказать, что мы будем бороться за чемпионство. Но если быть объективными, то цель попадания в медали звучит более реалистично», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

После 20 туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 35 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от идущего третьим «Спартака» на пять очков.